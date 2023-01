Marvel Studios: Kevin Feige e Nate Moore parlano dei detrattori

Kevin Feige e il produttore Nate Moore hanno parlato dell’Universo Cinematografico Marvel e nello specifico dei suoi detrattori.

L’occasione si è presentata in occasione di un episodio di Wakanda Forever: The Official Black Panther Podcast in compagnia del regista Ryan Coogler e dello sceneggiatore Joe Robert Cole.

Ecco un estratto dalla conversazione:

Kevin Feige: Un tempo c’erano persone che non riuscivano ad accettare una storia bidimensionale a colori stampata. Insomma, non erano proprio in grado. Un po’ come oggi, oserei dire. Ci sono persone che non riescono ad accettare storie di genere, o film ambientati nello spazio o in cui i personaggi respirano sott’acqua. “No, non fa per me”. Nate Moore: “Sono a parchi a tema”, dicono, ma la verità è che stiamo seguendo le orme dei creatori che ci hanno preceduto, che hanno spianato la strada a tutto questo.

