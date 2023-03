Marvel Studios: ecco il logo per i 15 anni

Sono trascorsi 15 anni da quando, nel 2008, partiva, con il primo Iron Man di Jon Favreau con Robert Downey Jr, l’avventura del Marvel Cinematic Universe dei Marvel Studios.

In occasione di un nuovo libro dedicato proprio a questi primi tre lustri dei Marvel Studios, la divisione cinematografica della Casa delle Idee ha svelato il nuovo luogo celebrativo.

lo potete ammirare qua sotto:

Anche per i 10 anni era stato concepito un logo celebrativo che potete vedere qua.

L’ultimo film dei Marvel Studios arrivato nei cinema è stato Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Il prossimo in programma è Guardiani della Galassia 3, in arrivo a maggio.

