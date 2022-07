I Marvel Studios confermano i registi di Blade, Thunderbolts e Captain America: New World Order

Ieri sera abbiamo appreso che Avengers: The Kang Dynasty sarà diretto da Destin Daniel Cretton, regista che per i Marvel Studios aveva diretto Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli.

Si tratta di una notizia non annunciata da Kevin Feige durante la presentazione dei Marvel Studios al San Diego Comic-Con, ma riportata in esclusiva da THR. All’interno del pezzo dedicato al film in arrivo nel 2025, il giornale conferma alcuni dettagli sui registi di altri dei progetti in cantiere.

Come già preannunciato in passato, infatti, Bassam Tariq (Mogul Mowgli) dirigerà il film di Blade, atteso per il 3 novembre 2023; Julius Onah (Luce) sarà regista di Captain America: New World Order con Anthony Mackie, atteso per il 3 maggio 2024 e infine Jake Schreier (Paper Towns) siederà al timone di Thunderbolts, il cinecomic che chiuderà la Fase 5 il 26 luglio 2024.

Tra i tanti progetti annunciati, al momento resta da capire chi dirigerà Avengers: Secret Wars visto che uscirà a pochi mesi di distanza da Kang Dynasty, rispettivamente il 2 maggio e il 7 novembre 2025.