Durante un’intervista con IGN per parlare del suo ultimo film, The 355,è tornato a parlare deglinell’Universo dei Marvel Studios.

Lo sceneggiatore, regista e produttore ha ammesso di non avere le idee chiare:

Onestamente non lo so, ma l’altra risposta alla domanda è che Kevin [Feige] sa quello che fa con l’UCM. Oserei dire che sia il più grande produttore nella storia del cinema. È innegabile che sia così se si contano i suoi traguardi tra qualità e successo commerciale.

Ha poi aggiunto, sugli attori del franchise di X-Men:

Li amo, li amo come persone e come personaggi. C’è una parte di me molto nostalgica che adorerebbe rivederli.

Il cambiamento sarà inevitabile, Kinberg aveva dopo tutto paragonato le rivisitazioni degli X-Men a quelle delle opere di Shakespeare come Amleto, definendo interessanti tali operazioni:

Sono così elettrizzato per cosa faranno. Non ho speranze specifiche, so che saranno bellissimi perché tutto ciò che fanno è bello, brillante e ben studiato.

In quanto fan dei fumetti e dei film Marvel, davvero non vedo l’ora. Sarei certamente disposto a collaborare. In caso contrario, sarò in prima fila a scoprire cosa avranno fatto.