Dopo aver disertato l’evento l’anno scorso assieme ad altre compagnie a causa dello sciopero degli attori, i Marvel Studios torneranno al San Diego Comic-Con di quest’anno.

La notizia arriva in esclusiva da Deadline secondo cui la conferenza dedicata ai progetti in sviluppo dello studio si terrà, come di consueto, nel corso del pomeriggio di sabato 27 luglio.

Si tratterà del fine settimana di debutto di Deadpool & Wolverine, che al botteghino dovrebbe fare faville dopo una serie di film dai risultati al di sotto degli standard della major come The Marvels e Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Per il momento non è stato annunciato quale sarà il contenuto dell’attesissima presentazione, ma è lecito aspettarsi un’anteprima di Captain America: Brave New World e Thunderbolts*, così come un primo sguardo dal vivo ai protagonisti di The Fantastic Four.

Il San Diego Comic-Con quest’anno si terrà tra il 25 e il 28 luglio.

