Giusto ieri, parlando di The Marvels, vi spiegavamo come il budget di 130 milioni rendesse il cinecomic quello dal budget più alto mai diretto da una regista nera (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Le nuove informazioni pubblicate da Forbes hanno rivisto decisamente al rialzo l’importo. A quanto pare il cinecomic sarebbe costato ben 274,8 milioni di dollari, dai quali vanno tolti 55 milioni di credito fiscale garantito ai Marvel Studios e alla Disney dal governo inglese (The Marvels è stato girato in UK). Il budget sarebbe dunque intorno ai 219: il blockbuster dovrebbe quindi incassarne almeno 440 per superare il punto di pareggio, tenendo poi conto che le spese di P&A non vengono conteggiate nel budget di un lungometraggio (ma hanno comunque un peso non indifferente).

The Marvels sarà ambientato dopo l’ultima scena della prima stagione della serie Ms. Marvel in cui era apparsa a sorpresa Carol Danvers (Brie Larson). Kamala Khan (Iman Vellani) sembra ora essere legata alla supereroina e a Monica Rambeau (Teyonah Parris). Le tre giovani si ritrovano infatti costrette a unire le forze per affrontare un nuovo nemico.

Diretto da Nia DaCosta, The Marvels arriverà al cinema il 10 novembre 2023. Nel cast Brie Larson, Teyonah Parris, Iman Vellani, Samuel L. Jackson, Seo Jun Park, Zawe Ashton.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

Seguiteci su TikTok!

FONTE: Forbes

Approfondimenti sui Marvel Studios

Classifiche consigliate