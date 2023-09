In un’ intervista con Vanity Fair, Nia DaCosta, regista di The Marvels (GUARDA IL TRAILER) ha rivelato di aver spesso contattato dei colleghi con esperienza ai Marvel Studios prima e durante la realizzazione del suo film. In particolare, quando le è stato offerto l’incarico, ha chiesto a Chloé Zhao (Eternals), James Gunn (Guardiani della Galassia) e Taika Waititi (Thor: Ragnarok) se entrare nel mondo Marvel fosse una buona idea. “Mi uccideranno e distruggeranno la mia anima? Kevin Feige è un uomo cattivo?“, ha raccontato sorridendo. “E loro: ‘No, è solo un bravo ragazzo che era un nerd’“.

Durante le giornate complicate in fase di riprese, ha invece scritto a Destin Daniel Cretton, regista di Shang-Chi, condividendogli di essere “stravolta” o “stressata“. Ricordando quei momenti, DaCosta commenta;

A volte ti ritrovavi in una scena e ti chiedevi: “Che diavolo significa questa roba?“. Oppure un attore guardava una cosa pazzesca che stava accadendo nello spazio, e in realtà stava guardando una X blu. Ovviamente c’erano giorni difficili e giorni in cui pensavi: “Non sta funzionando“.

The Marvels sarà ambientato dopo l’ultima scena della prima stagione della serie Ms. Marvel in cui era apparsa a sorpresa Carol Danvers (Brie Larson). Kamala Khan (Iman Vellani) sembra ora essere legata alla supereroina e a Monica Rambeau (Teyonah Parris). Le tre giovani si ritrovano infatti costrette a unire le forze per affrontare un nuovo nemico. The Marvels arriverà al cinema il 10 novembre 2023.

Cosa ne pensate dell’aneddoto di Nia DaCosta, regista di The Marvels? Lasciate un commento!

FONTE: Vanity Fair

