La recente morte del leggendario compositore Richard M. Sherman (con suo fratello scrisse le canzoni di Mary Poppins e altri grandi film Disney) sta aperto più porte di quante ne abbia chiuse per gli appassionati e studiosi della storia della compagnia.

Sherman ha infatti lasciato un nastro sul quale è incisa una registrazione di una conversazione avvenuta decenni fa, all’epoca della lavorazione di Mary Poppins, tra lui, il fratello e collega Robert B. Sherman e P.L. Travers, creatrice del personaggio di Mary Poppins.

Il nastro era stato mostrato da Sherman allo storico Randy Thornton, quando il compositore – con il quale aveva lavorato attorno agli anni 2000 per la restaurazione di alcune colonne sonore – gli confidò di avere “qualcosa che avrebbe potuto interessargli”.

Si trattava di un nastro mai ascoltato da nessuno (neanche da Sherman stesso in quasi 60 anni) su cui era stato registrato l’incontro sopracitato.

Thornton ha così raccontato ai microfoni di Variety:

Si tratta di qualcosa di pazzesco, roba da mosca sul comodino. Un tuffo indietro nel tempo che ha catturato un momento storico, un dietro le quinte tra queste menti creative. Richard non l’ha mai riascoltato, disse che per lui era troppo difficile.

Come noto, infatti, e come è stato anche raccontato in Saving Mr. Banks, i rapporti tra Pamela Travers, la creatrice di Mary Poppins, e Walt Disney non erano dei migliori, e l’autrice fu a lungo scettica e negativa all’idea del film e di come avrebbe messo in scena i suoi amati personaggi.

Tutto questo è raccontato nel podcast (da oggi disponibile su Spotify e Apple) “Disney: A Recorded History”, con Thornton che presenterà 12 puntate di approfondimento sui dietro le quinte dei grandi classici Disney e farà ascoltare, durante le ultime tre puntate, alcuni estratti della registrazione di Sherman, tenute segrete da più di 60 anni.

