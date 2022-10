Le maschere di Black Panther: Wakanda Forever in esposizione a Lucca Comics & Games 2022

In questa edizione 2022 di Lucca Comics & Games, la Disney ha allestito un enorme stand in Piazza San Michele in cui è possibile fare un vero e proprio tour “esperienziale” attraverso i mondi e gli universi di alcuni popolarissimi franchise della major da Black Panther: Wakanda Forever passando per Andor, Willow, Avatar: la via dell’acqua e Strange World – Un mondo misterioso. Ma su questo torneremo poi.

Qua ci soffermeremo sulle maschere di Black Panther: Wakanda Forever realizzate dall’artista Ivano Facchetti esposte nella parte posteriore dello stand. Potete ammirarle tutte qua sotto!

Le maschere di Black Panther: Wakanda Forever

Le maschere di Black Panther: Wakanda Forever

Diretto da Ryan Coogler, Black Panther: Wakanda Forever arriverà al cinema il 9 novembre. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

