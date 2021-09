Impegnato a Venezia a presentare Il collezionista di carte ha trovato i protagonisti del suo prossimo film.

Si tratta di Joel Edgerton (The Underground Railroad, Loving, The Gift) e Sigourney Weaver (Avatar, Alien), che saranno i protagonisti del nuovo film intitolato Master Gardener.

Nel film Edgerton interpreterà Narvel Roth, meticoloso giardiniere dei giardini di Gracewood, bellissima e storica proprietà della facoltosa vedova Haverhill, interpretata da Weaver. Quando la signora Haverhill chiede a Roth di prendere la sua nipotina Maya come apprendista, si scatena un caos che svela oscuri segreti da un passato violento che minaccia tutti loro.

Il cast del progetto è stato svelato in occasione della Mostra del Cinema, mentre le vendite si terranno al Toronto Film Festival.

Che ne dite delle prime notizie sul nuovo film di Paul Schrader? Per il momento non sono disponibili notizie sull’inizio della produzione o sulla data d’uscita, ma vi terremo aggiornati.

Il collezionista di carte: la sinossi

Raccontato con l’intensità che è da sempre il marchio di fabbrica dello sceneggiatore e regista Paul Schrader, THE CARD COUNTER (Il collezionista di carte) vede come protagonista Oscar Isaac nel ruolo di William Tell, un ex militare che vive nell’ombra come giocatore d’azzardo di piccolo cabotaggio. La vita meticolosa di Tell viene scossa dall’incontro con Cirk (Tye Sheridan), un giovane in cerca di vendetta contro un nemico comune. Con il sostegno della misteriosa finanziatrice La Linda (Tiffany Haddish), Tell porta Cirk nel circuito dei casinò per condurlo su una nuova strada. Dei fantasmi del passato, però, non ci si libera così facilmente…