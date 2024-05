Sarà la volta buona per He-Man e i Masters of the Universe? Dopo anni e anni di tentativi e buchi nell’acqua, qualche mese fa è stata Amazon, attraverso la Mgm, ad assicurarsi dalla Mattel i diritti di sfruttamento della popolare linea di giocattoli mentre, più di recente, è arrivata la notizia che sarà Travis Knight, presidente e amministratore delegato della Laika Entertainment (Coraline, ParaNorman) già regista dello spin-off di Transformers, Bumblebee, a occuparsi della regia del film di Masters of the Universe (ECCO I DETTAGLI).

E, a quanto pare, Amazon ed Mgm hanno intenzione di portare il blockbuster nei cinema a partire dal 5 giugno 2026.

Online è stata diffusa anche la sinossi della sceneggiatura del film (scritta da Chris Butler) che racconterà la storia del principe Adam il quale, precipitato sulla Terra in una navicella spaziale, è stato separato dalla sua magica Spada del Potere – l’unico legame con la sua casa su Eternia. Dopo averla rintracciata quasi due decenni dopo, il principe Adam viene trasportato di nuovo attraverso lo spazio per difendere il suo pianeta natale contro le forze malvagie di Skeletor. Ma per sconfiggere un villain così potente, il principe Adam dovrà prima scoprire i misteri del suo passato e diventare He-Man: l’uomo più potente dell’Universo!

