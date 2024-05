Dopo lo straordinario successo di Barbie la Mattel non si ferma più e ha intenzione di fare il bis… e il tris… e non solo. Stanno per arrivare infatti adattamenti basati su Hot Wheels, Masters of the Universe, Barney e molti altri. Tra questi troviamo anche Matchbox, un gioco di modelli di macchinine in miniatura.

Il film verrà diretto da Sam Hargrave, regista di Tyler Rake con Chris Hemsworth. Hargrave sembra infatti abbia appena concluso l’accordo con Mattel e Skydance. David Coggeshall e Jonathan Tropper scriveranno la sceneggiatura.

Ancora non si conosce alcun dettaglio della trama.

Seguiteci anche su TikTok!

FONTE: Deadline (via ScreenRant)

Classifiche consigliate