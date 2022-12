Matilda: la protagonista si è spaventata incontrando Emma Thompson nei panni della preside Trinciabue

In Matilda The Musical, adattamento del musical premiato ai Tony basato sul romanzo di Roald Dahl e in arrivo su Netflix a Natale (GUARDA IL TRAILER), un’irriconoscibile Emma Thompson veste i panni della preside Trinciabue.

In un’intervista con Variety, l’attrice ha rivelato che per interpretare il personaggio ha trascorso circa tre ore e mezza al giorno con i reparti trucco e costumi per l’applicazione di protesi facciali e imbottiture. Ecco le sue parole:

Crudelia mi ha occupato per un lungo periodo, in realtà, ma questo è stato il più lungo. C’è una vera e propria tuta che serve a darle il peso e la muscolatura. E poi una biancheria intima massiccia e pesante, un petto finto e tutto il resto. Erano un sacco di cose da fare.

Una trasformazione che si è rivelata decisamente efficace, persino per gli stessi attori sul set. Alisha Weir, interprete della protagonista, ha raccontato infatti di essersi inizialmente spaventata quando ha visto Thompson nel suo costume:

L’ho vista per la prima volta senza trucco e poi quando l’ho vista truccata mi ha fatto un po’ paura. Ma sapevo che quando [apriva le braccia], potevo andare da lei e abbracciarla. Sapevo che sotto il trucco c’era Emma.

Il regista Matthew Warchus non ha però gradito che Thompson abbracciasse i bambini durante le riprese. “Matthew si è arrabbiato molto con me perché lo facevo”, ha detto l’attrice ridendo. “[Mi diceva]: ‘I bambini dovrebbero essere spaventati da te e odiarti. Smetti di abbracciarli“.

Cosa ne pensate di Emma Thompson in Matilda The Musical? Lasciate un commento!

FONTE: Variety