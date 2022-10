Matilda The Musical: la signorina Trinciabue e non solo nei character poster del film Netflix

Grazie a Impawards possiamo ammirare i character poster di alcuni dei protagonisti di Matilda The Musical, adattamento del musical premiato ai Tony e agli Olivier basato sul romanzo di Roald Dahl e in uscita a Natale.

Diretto dal regista premiato ai Tony Matthew Warchus (Matilda The Musical), il film è prodotto Working Title e The Roald Dahl Story Company, scritto da Dennis Kelly, con musiche e testi originali di Tim Minchin, e vede nel cast Alisha Weir, Stephen Graham, Andrea Riseborough, Lashana Lynch ed Emma Thompson.

Potete vedere i poster qua sotto:

Matilda Wormwood (Alisha Weir) è una ragazzina molto curiosa, con una mente arguta e una vivace immaginazione… e i peggiori genitori al mondo. Mentre il papà e la mamma (Stephen Graham e Andrea Riseborough) si tengono occupati con TV spazzatura e loschi piani per guadagnare soldi, lei si perde tra le pagine dei suoi amati libri. Loro sono rumorosi, egoisti e crudeli, mentre lei è una silenziosa osservatrice, che trama piccoli gesti audaci di ribellione e vendetta.

Dal primo incontro con l’insegnante Miss Honey (Lashana Lynch), Matilda si sente motivata e incoraggiata e inizia a immaginare storie fantastiche. Entusiasta di frequentare Crunchem Hall, resta sorpresa quando scopre che la scuola è in realtà un luogo inquietante e opprimente, controllato dall’imponente e perfida preside Trinciabue (Emma Thompson).

Oltre a Miss Honey, le altre figure positive in un mare di cattiveria sono la signora Phelps (Sindhu Vee), bibliotecaria amante dei racconti, e i suoi nuovi compagni di scuola. Sopraffatta da un incontrollabile senso di giustizia, Matilda osa ribellarsi per ciò che è giusto e insegna alla signora Trinciabue una lezione che non dimenticherà facilmente.

Matilda The Musical di Roald Dahl è la storia incoraggiante di una straordinaria ragazzina che scopre di avere superpoteri e prende le redini del proprio destino sfidando la sorte con coraggio per aiutare gli altri a cambiare il loro futuro. Ribellandosi per ciò che è giusto, otterrà risultati miracolosi.