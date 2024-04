Con un annuncio a sorpresa, ben distante dal 1 aprile, la Warner Bros. ha rivelato di essere al lavoro su Matrix 5.

Il quinto capitolo della saga sarà il primo senza Lana o Lilly Wachowski alla regia: sarà invece Drew Goddard (sceneggiatore di The Martian) a dirigere il kolossal. Goddard sarà anche produttore assieme a Sarah Esberg e la loro Goddard Textiles, mentre Lana Wachowski figurerà come produttrice esecutiva dopo aver diretto in solitaria il quarto film, Matrix Resurrections.

Nulla sappiamo se Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss torneranno nel cast: il presidente della produzione Warner, Jesse Ehrman, ha anticipato unicamente che la storia “porterà avanti le vicende di questo universo fantastico senza allontanarsi troppo ciò che ha reso la saga un successo”.

“Drew ha proposto alla Warner Bros. un’idea che pensiamo sia incredibile per continuare il mondo di Matrix, rendendo omaggio a ciò che Lana e Lilly hanno iniziato 25 anni fa e offrendo una prospettiva unica basata sul suo amore per la serie e i suoi protagonisti. L’intero team di Warner Bros. Discovery è entusiasta che Drew realizzi questo nuovo film di Matrix, aggiungendo la sua visione al canone cinematografico che le Wachowski hanno costruito presso il nostro studio nel corso di venticinque anni”.

“Non esagero se dico che i film di Matrix hanno cambiato il cinema e la mia vita,” ha aggiunto Goddard. “La splendida arte di Lana e Lilly mi ispirano su base quotidiana, e sono più che grato per la possibilità di raccontare storie nel loro mondo”.

Ricordiamo che Matrix compie 25 anni proprio quest’anno.

Fonte: Variety

