Nei giorni scorsi, Matt Damon (The Martian, la saga di Jason Bourne) è stato impegnato nelle attività stampa di Oppenheimer, il nuovo film di Christopher Nolan dove interpreta il generale Leslie Groves, il responsabile militare del Progetto Manhattan.

Parlando con Jake’s Takes, la star ha raccontato che, qualche anno fa, è caduto in depressione mentre stava girando un film – di cui non ha rivelato il titolo – che gli sembrava pessimo già durante la fase delle riprese.

Senza citare il titolo specifico di un film… a volte ti ritrovi a lavorare a una pellicola che sai non sarà quello che speravi che fosse, solo che questa roba accade mentre lo stai ancora girando. Ricordo che ero a metà della produzione di questo film, quando ancora devi lavorare per mesi e magari hai portato la tua famiglia da qualche parte all’estero e li hai anche messi in difficoltà. Ricordo che mia moglie mi ha tirato su di morale perché ero caduto in una depressione del tipo “Cosa diamine ho fatto?”. Lei mi ha semplicemente detto: “Siamo qui adesso”. Sai, è stata un’esperienza del tipo… Mi vanto di essere un attore professionista, in gran parte grazie a lei, e ciò che significa essere un attore professionista è andare avanti e fare una giornata di 15 ore e dare assolutamente tutto, anche in quello che sai essere uno sforzo destinato al fallimento. E se puoi farlo con la migliore attitudine possibile, allora sei un professionista, e lei mi ha davvero aiutato con questo.

Anche se Matt Damon non ha voluto svelare il titolo del film, è probabile che stia parlando di The Great Wall, la pellicola di Zhang Yimou uscita nel 2016 che, oltre a essere stato demolito dalla critica, è stato anche un sonoro flop. Con un budget superiore ai 150 milioni, nonostante un box office di 334, ha comunque fallito economicamente un po’ per i costi di produzione e marketing un po’ perché ben 170 milioni sono stati raccolti nel mercato cinese (che, come noto, trattiene ben il 75% degli incassi delle pellicole straniere).

