In una recente intervista per il podcast Smartless: On The Road (come riporta CinemaBlend), Matt Damon ha raccontato un aneddoto su Tom Cruise risalente al 2011, dopo Mission: Impossible – Protocollo fantasma in cui l’attore si arrampicò sul Burj Khalifa.

“Ricordo di essere andato a cena con lui una volta, era dopo [il film di Mission: Impossible] in cui correva intorno a quell’edificio. Gli ho chiesto: ‘Mi dici com’è andata?’. Lui è una persona molto energica e ha acconsentito a raccontarmi tutto catturandomi completamente” ha spiegato l’attore.

“Mi ha detto: ‘Pensavo a quelle sequenze da 15 anni!’, io non riuscivo a crederci, poi ha aggiunto: ‘Perciò sono andato dal responsabile della sicurezza, gli ho spiegato tutto e lui mi ha detto che era troppo pericoloso e che non sarebbe stato possibile. Perciò ho preso un altro responsabile della sicurezza’. La sua storia cominciava così, allora gli ho detto: ‘Ok, basta’. Ecco perché siamo diversi… se un addetto alla sicurezza dice di no, io gli do retta“.

Per il settimo capitolo di Mission: Impossible dovremo attendere il 14 luglio 2023, mentre per l’ottavo il 28 giugno 2024.

