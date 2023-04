Era lo scorso ottobre quando Matthew Perry è finito nell’occhio del ciclone per alcune dichiarazioni discutibili presenti nella sua autobiografia e indirizzate verso Keanu Reeves.

Nel libro, intitolato “Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing” e uscito il 1° novembre 2022, l’attore si chiede in due punti perché alcuni dei più talentuosi interpreti come River Phoenix ed Heath Ledger siano scomparsi prematuramente mentre altri, invece, come Keanu Reeves “camminano ancora fra noi”:

L’elenco dei geni che hanno anticipato i tempi è troppo lungo per essere riportato qui – basti dire che in cima a qualsiasi elenco di questo tipo dovrebbero esserci persone come il mio co-protagonista in Le ragazze di Jimmy, River Phoenix. River era un uomo bellissimo, sia dentro che fuori – troppo bello per questo mondo, abbiamo scoperto. Sembra sempre che siano i più talentuosi a doversene andare. Perché pensatori originali come River Phoenix e Heath Ledger muoiono ma Keanu Reeves cammina ancora fra noi?

Reeves viene menzionato in vari passaggi, e la cosa ha scatenato le proteste dei fan della star di Matrix, tanto da spingere Perry a scusarsi pubblicamente dicendo di amare l’attore e di aver scritto il suo nome completamente a caso.

Ora, in occasione della sua partecipazione alla fiera del libro organizzata dal Los Angeles Times, Perry ha avuto modo di spiegarsi meglio:

Ho detto una cosa veramente stupida. È stata una cosa cattiva da dire. Ho usato il suo nome perché viviamo nella stessa strada. Mi sono scusato pubblicamente con lui. Tutte le future edizioni del libro non avranno il suo nome. Se lo dovessi incontrare dal vivo, mi scuserei personalmente. Sono stato veramente stupido.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Classifiche consigliate