Dal panel del New York Comic-Con in cui ha raccontato interessanti retroscena sulla saga di X-Men (ECCO I DETTAGLI) Matthew Vaughn ha anche avuto modo di confermare l’arrivo di un reboot di Kick-Ass e del terzo capitolo di Kingsman.

Di Kick-Ass dice:

Faremo un reboot di Kick-Ass l’anno prossimo, ma è completamente… sarà coraggioso come il primo ma completamente diverso e più un riflesso dei tempi in cui viviamo. Kick-Ass ha cambiato la percezione delle persone su cosa fosse un film sui supereroi nel momento in cui è uscito. Quindi lo stiamo facendo di nuovo, ma non ci saranno i personaggi del primo Kick-Ass. Ci piacerebbe riportarli in scena dopo il reboot, ma con questo andremo in una direzione di cui non posso davvero parlare.

Poi, commentando la stranezza del poter parlare di nuovi progetti cinematografici in un contesto in cui, tecnicamente, non si possono girare film per via dello sciopero degli attori ancora in corso, Matthew Vaughn parla anche di Kingsman 3 spiegando anche come e perché lui l’autore di fumetti Mark Millar abbiano voluto cimentarsi in quest’avventura:

L’idea per Kingsman è letteralmente nata mentre io e Mark Miller eravamo in un pub, e, ti voglio bene Daniel Craig, ma stavamo ragionando in merito al fatto che che Bond fosse diventato troppo serioso. Ci è davvero venuta in mente mentre bevevamo alcune pinte di Guinness in un pub chiamato The Windsor Castle… Stavamo parlando di come Ian Fleming non volesse scegliere Sean Connery. E su come il regista di Dr. No disse a Fleming “Dammi due settimane e trasformerò il grosso ragazzone scozzese in un gentiluomo inglese”. Lo portò a Savile Row. Lo trasformò letteralmente in Bond e abbiamo pensato “Beh, prendiamo quell’idea e facciamo la nostra versione di questa roba perché Connery aveva effettivamente i suoi lati spigolosi”. Quello è stato il nucleo dell’idea. Stiamo lavorando su questo (Kingsman 3, ndr.) al momento.

