In occasione del New York Comic-Con Screen Rant ha intervistato Matthew Vaughn, regista di X-Men: L’inizio, a proposito dello stato del mondo dei supereroi.

Il regista ha innanzitutto parlato di cos’è che sia stato così efficace nel suo film con James McAvoy e Michael Fassbender:

Quando giri un film di supereroi, devi lavorare più sodo perché devi fare in modo che le persone ci credano. Ecco perché X-Men: L’inizio era così realistico, lo abbiamo ambientato durante crisi dei missili di Cuba e i protagonisti avevano problemi umani in cui ci si poteva immedesimare. E non era dipendente dalla CGI. Credo che la CGI abbia mandato tutto a putt*ne, ti fa sembrare tutto un videogioco, non ti senti con i protagonisti..