Secondo quanto riportato da Deadline (Army of the Dead, Army of Thieves) sarebbe entrato a far parte del cast di, il nuovo film diche verrà prodotto dalla Universal.

Oppenheimer, le cui riprese sono partite appena qualche giorno fa, sarà basato sul libro American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer e vedrà Cillian Murphy nei panni del protagonista (è di poco fa la notizia che anche Jason Clarke si è unito all’imponente e importante cast del lungometraggio).

Il cast della pellicola è formato da: Cillian Murphy nei panni del protagonista, Kenneth Branagh, Robert Downey Jr., Dane DeHaan, Jack Quaid, David Dastmalchian, Rami Malek, Benny Safdie, Matt Damon, Emily Blunt, Florence Pugh, Josh Hartnett, Matthew Modine Michael Angarano, Alden Ehrenreich, David Krumholtz e Jason Clarke.

