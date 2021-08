ha fatto il “miracolo” in cui tanti speravano, e dopo un weekend di ferragosto con incassi ai minimi termini ha riempito i cinema italiani di bambini e genitori. Il secondo film del duo di youtuber portati al cinema dalla Warner Bros. ha incassato ieri la bellezza di 811 mila euro, con 125 mila presenze, contribuendo a portare gli incassi della giornata sopra il milione di euro, per la precisione a 1.3 milioni complessivi, con 201 mila presenze. È la seconda volta che si supera questa soglia nel 2021, ma la prima volta è accaduto il 5 agosto, quando la Warner Bros ha deciso di comunicare i dati delle anteprime diaggregandoli con gli incassi del giorno d’apertura ufficiale. Parliamo del miglior esordio in assoluto da più di un anno e mezzo: ha battuto di gran lunga l’apertura di Black Widow (610 mila euro), Tenet (414 mila euro), After 2 (661 mila euro). Per la precisione, era dall’uscita del primo film, Me contro te – La vendetta del Signor S il 17 gennaio 2020, che non si vedeva un incasso più alto (1.1 milioni di euro). Quella pellicola arrivò a chiudere con 9.5 milioni di euro diventando il secondo maggiore incasso dell’anno dopo

È chiaro che ci troviamo davanti a un fenomeno: i Me contro Te hanno passato gli ultimi mesi a parlare del loro film nei vlog quotidiani, creando un’enorme anticipazione soprattutto riguardo le rivelazioni contenute nella storia. Il canale ha un seguito incredibile (quasi 6 milioni di iscritti, ogni video viene visto da centinaia di migliaia di bambini ogni giorno), ed è stato centro nevralgico della campagna promozionale di Me contro te – Il mistero della scuola incantata.

Felicissimi gli esercenti, che ieri hanno festeggiato la folla di bambini (e di genitori) che si sono riversati nelle sale. Tra l’altro, anche questo secondo film, come il primo, ha una durata ridotta (parliamo di poco più di un’ora), il che permette di inserire numerosi spettacoli su per la giornata. In diverse sale la Warner Bros. ha anche allestito dei banchetti nei quali viene venduto il merchandise del duo, un’altra dimostrazione del livello di questo fenomeno, in grado di portare al cinema tre giorni dopo Ferragosto decine di migliaia di spettatori grandi e piccoli i quali (vale la pena ricordarlo) prima del film vedranno i trailer delle pellicole di prossima uscita e, si spera, torneranno presto al cinema. È un momento molto delicato per l’esercizio: sebbene a Ferragosto molti cinema fossero in chiusura estiva, gli incassi sono calati anche a causa dell’introduzione del Green Pass, che se da un lato potrebbe aver rassicurato gli spettatori vaccinati che prima non erano mai venuti al cinema, dall’altro ha alienato le generazioni più giovani che ancora non sono in possesso della certificazione. Questo si è riflettuto negativamente sugli incassi, in particolare, di pellicole rivolte a un pubblico giovane come per esempio Free Guy – eroe per caso. Nel caso di Me contro te – Il mistero della scuola incantata il problema non si pone, visto che il pubblico di riferimento sono bambini inferiori ai 12 anni e i loro genitori, quindi una fascia che non necessita di vaccinazione e un’altra che dovrebbe essere vaccinata da un pezzo. Il risultato si è visto.

Non va sottovalutato nemmeno il debutto vero e proprio di Fast & Furious 9, con 362 mila euro che si vanno ad aggiungere agli incassi delle anteprime di inizio mese, per un totale di 1.7 milioni di euro.

Chiude il podio The Suicide Squad – Missione Suicida, che incassa altri 44 mila euro e sale così a 1.3 milioni di euro. Al quarto posto Free Guy – eroe per gioco incassa 40 mila euro e sale a 342 mila euro complessivi, mentre chiude la top-five Jungle Cruise con 13 mila euro e un totale di 1.4 milioni di euro.

INCASSI ITALIA 18 AGOSTO 2021

ME CONTRO TE – IL MISTERO DELLA SCUOLA INCANTATA – € 811.314 / € 811.314 FAST & FURIOUS 9 – € 362.353 / € 1.744.005 THE SUICIDE SQUAD – MISSIONE SUICIDA – € 44.185 / € 1.357.381 FREE GUY – EROE PER GIOCO – € 40.838 / € 342.656 JUNGLE CRUISE – € 13.829 / € 1.468.261 OLD – € 5.587 / € 1.440.697 NOMADLAND – € 4.659 / € 1.644.709 LA CASA IN FONDO AL LAGO – € 4.011 / € 136.346 I CROODS 2 – UNA NUOVA ERA – € 3.792 / € 1.705.127 AFTER LOVE – € 2.452 / € 5.435

Fonte: Cinetel