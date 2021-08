È ancoraa dominare la classifica italiana venerdì: il film della Warner Bros rallenta ancora rispetto ai giorni precedenti, ma incassa ben 339 mila euro, salendo così a 1.6 milioni di euro in tre giorni. Oggi e domani vedremo se tornerà a crescere, altrimenti vorrà dire che rispetto al primo film questo sequel avrà effettivamente un comportamento da sequel mostrandosi frontloaded il primo giorno.

Secondo posto per Fast & Furious 9 – The Fast Saga, che cala leggermente rispetto a giovedì e incassa 215 mila euro: il film d’azione sale così a 2.2 milioni di euro, inclusi gli incassi delle anteprime di inizio agosto. Terza posizione per The Suicide Squad – Missione Suicida, ben distante con 39 mila euro e un totale di 1.4 milioni di euro.

Tra le altre nuove uscite, Volami via al decimo posto con 3 mila euro e un totale di 6700 euro.

INCASSI ITALIA 20 AGOSTO 2021

ME CONTRO TE – IL MISTERO DELLA SCUOLA INCANTATA – € 339.296 / € 1.618.731 FAST & FURIOUS 9 – THE FAST SAGA – € 215.887 / € 2.201.135 THE SUICIDE SQUAD – MISSIONE SUICIDA – € 39.414 / € 1.433.647 FREE GUY – EROE PER GIOCO – € 36.999 / € 413.734 JUNGLE CRUISE – € 12.848 / € 1.494.492 OLD – € 4.174 / € 1.449.061 UN ALTRO GIRO – € 3.743 / € 662.551 LA CASA IN FONDO AL LAGO – € 3.459 / € 142.303 I CROODS 2 – UNA NUOVA ERA – € 3.195 / € 1.712.342 VOLAMI VIA – € 3.110 / € 6.787

Fonte: Cinetel