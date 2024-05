Mean Girls, commedia scritta da Tina Fey e uscita nel 2004 con protagonista Lindsay Lohan, compie 20 anni. E giusto qualche mese fa è uscito il remake in versione musical.

In un video speciale del dietro le quinte, in uscita con il blu-ray dell’anniversario, il cast di entrambe le pellicole racconta perché Mean Girls è immortale e piace ancora, dopo tutti questi anni.

Afferma Avantika, Karen nell’ultima versione del film:

È stato un film enorme per i Millennial e anche per la mia generazione. È iconico e rimane un film senza tempo.

Aggiunge Renée Rapp, Regina George nel musical:

Vent’anni dopo, è ancora tanto popolare quanto lo era quando è uscito. È diventato proprio un pilastro della cultura, predice le tendenze.

Senza contare che, spiegano, tutt’oggi nelle scuole esistono le “ragazze crudeli”, rendendolo dunque sempre attuale.

