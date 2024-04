Mean Girls, remake musical del popolare film del 2004, è uscito a gennaio di quest’anno. Nel film Jenna Fischer interpreta Ms Heron, la madre della protagonista Cady Heron (Angourie Rice).

Racconta l’attrice in un’intervista a People che durante le riprese aveva la spalla rotta:

Ho girato per un giorno sul set di Mean Girls, e poi non ho dovuto girare per un mese. In quel mese sono andata in vacanza sugli sci e sono caduta su un marciapiede e mi sono rotta la spalla. Quindi ho dovuto girare il resto del film con una spalla rotta.