Mean Girls: The musical, Amanda Seyfried vorrebbe un cameo nel film, Jenna Fischer nel cast

Secondo quanto riportato da Deadline Jenna Fischer (The Office) sarebbe entrata a far parte del cast dell’adattamento filmico del musical di Broadway basato su Mean Girls che verrà realizzato per Paramount Players. L’attrice vestirà i panni della signora Heron, madre della protagonista.

Oltre a questo Amanda Seyfried, che nel cult del 2004 ha vestito i panni di Karen, ha recentemente espresso il desiderio di poter apparire ne progetto attraverso un cameo.

Ai microfoni di ET dal tappeto rosso dei SAG Awards l’attrice ha ipotizzato di poter interpretare le madri dei personaggi che lei, Lindsay Lohan, Rachel McAdams e Lacey Chabert hanno interpretato nel film originale:

Forse le madri dei nostri personaggi. Stavo pensando a questo. Ma non ho ancora visto una sceneggiatura.

Il resto del cast comprende per ora Angourie Rice, Reneé Rapp, Auli’i Cravalho, Jaquel Spivey, Tina Fey, Tim Meadows, Avantika, Christopher Briney e Bebe Wood.

Lorne Michaels e Tina Fey produrranno il lungometraggio che sarà basato su uno script della stessa Fey. Le musiche saranno di Jeff Richmond mentre i testi di Nell Benjamin.

Erin David, Caroline Maroney e Micah Frank supervisioneranno il progetto per Broadway Video mentre Eric Gurian lo farà per Little Stranger.

L’opera si differenzierà dalla pellicola del 2004 proprio per la presenza di numerose canzoni. La trama invece sarà sostanzialmente la stessa: la nuova arrivata Cady deve capire la struttura sociale del suo liceo dopo essere cresciuta istruita a casa sua in Africa. Cady si unisce al gruppo di ragazze popolari composto da Regina, Gretchen e Karen, e si rende conto che appartenere a un certo gruppo sociale è molto più importante di quanto tenesse e che a volte le cose si possono mettere davvero male.

La sinossi del film del 2004:

Cady Heron si è trasferita da poco, dall’Africa, in una cittadina nei pressi di Chicago. Ben presto si rende conto di quanto sia dura la vita sociale per un’adolescente al liceo di North Shore e le cose si complicano ulteriormente quando si innamora di Aaron Samuels, l’ex fidanzato della ragazza più popolare della scuola, Regina George, detta anche l’Ape Regina. Tra le due ragazze inizia una sfida all’ultimo sangue che coinvolgerà tutti gli alunni del liceo…

