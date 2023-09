Non uscirà più direttamente in streaming su Paramount+ il musical di Mean Girls, ma arriverà al cinema, sul grande schermo, durante il weekend lungo della festività di Martin Luther King. La data di uscita fissata dalla Paramount Pictures è il 12 gennaio 2024, e la major intende investire molto sulla campagna promozionale della pellicola. Qualcosa di simile, insomma, a quanto fatto con Smile a ottobre 2022: il film si tradusse in un grande successo commerciale.

Nel cast del musical di Mean Girls vi sono Angourie Rice, Reneé Rapp, Auli’i Cravalho, Jaquel Spivey, Tina Fey, Tim Meadows, Jenna Fischer, Busy Philipps, Avantika, Mahi Alam, Christopher Briney, Bebe Wood, Ashley Park, Connor Ratliff e Jon Hamm.

La regia è affidata a Arturo Perez e Samantha Jayne, su una sceneggiatura di Tina Fey e la produzione della stessa Fey assieme a Lorne Michaels, con Erin David, Caroline Maroney e Micah Frank per la casa di produzione Broadway Video, ed Eric Gurian e Jeff Richmond per la casa di produzione Little Stranger.

Scritto da Tina Fey su ispirazione del romanzo di Rosalind Wiseman, Mean Girls venne diretto da Mark Waters e incassò 130 milioni di dollari, lanciando le carriere di Rachel McAdams e Amanda Seyfried e cementando quella di Lindsay Lohan. Il musical è ispirato allo spettacolo di Broadway, la trama è sostanzialmente la stessa: la nuova arrivata Cady deve capire la struttura sociale del suo liceo dopo essere cresciuta istruita a casa sua in Africa. Cady si unisce al gruppo di ragazze popolari composto da Regina, Gretchen e Karen, e si rende conto che appartenere a un certo gruppo sociale è molto più importante di quanto tenesse e che a volte le cose si possono mettere davvero male…

