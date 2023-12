Qualche settimana fa abbiamo visto lo spot di Walmart realizzato per il Black Friday in cui i fan di Mean Girls si sono goduti un’inattesa reunion dell’iconico film del 2004 di Mark Waters co-scritto con Tina Fey da cui mancava, però, Rachel McAdams, l’interprete di Regina George.

Finalmente, è stata la diretta interessata, Rachel McAdams, a spiegare perché ha deciso di non prendere parte alla reunion di Mean Girls.

Non lo so, suppongo che l’idea di partecipare a uno spot televisivo non mi entusiasmasse più di tanto, se devo essere del tutto onesta. Un film? Sarebbe stato fantastico, ma non ho mai fatto pubblicità, e semplicemente non sembra una cosa adatta a me. Inoltre… non sapevo che tutte stavano partecipando. Naturalmente, mi piacerebbe sempre far parte di una reunion di Mean Girls e passare del tempo con le mie Barbie, ma sì, l’ho scoperto dopo.

Insomma: anche se uno spot a tema Mean Girls non fa per Rachel McAdams, magari un sequel…

FONTE: Variety

