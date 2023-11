È grazie a uno spot di Walmart realizzato in vista del Black Friday che i fan di Mean Girls possono godersi un’inattesa reunion (che ha anche il sapore di sequel!) dell’iconico film del 2004 di Mark Waters co-scritto con Tina Fey.

Nel video rivediamo infatti tre delle protagoniste, interpretate ancora una volta da Amanda Seyfried, Lindsay Lohan e Lacey Chabert (manca Rachel McAcams, l’iconica Regina George), ormai diventate adulte. In particolare Gretchen è la madre di una ragazzina del liceo (e cerca ancora di far diventare di moda la parola Fetch), mentre Karen Smith è diventata nientemeno che una reporter televisiva (che riesce a prevedere con una certa sicurezza che oggi è mercoledì) e Cady si occupa di orientamento al liceo. Proprio Cady (Lohan) narra lo spot fuori campo, proprio come in Mean Girls. Nello spot compare anche Damian (Daniel Franzese).

Potete vedere il video qui sopra!

Ricordiamo che il film, basato su un romanzo nonfiction, è diventato un musical di successo a Broadway nel 2018. A gennaio la Paramount porterà sul grande schermo la versione cinematografica del musical in tutto il mondo, prodotta sempre da Tina Fey ma con un cast inedito.

