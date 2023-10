Chi è andato a vedere Taylor Swift: The Eras Tour si è ritrovato una bella sorpresa: il teaser trailer del film musical di Mean Girls che non arriverà più in streaming su Paramount+ ma al cinema il 12 gennaio 2024.

Potete ammirarlo qui di seguito in attesa della versione ufficiale e in attesa di capire se verrà proiettato anche nei cinema italiani.

Nel cast del musical di Mean Girls troviamo Angourie Rice, Reneé Rapp, Auli’i Cravalho, Jaquel Spivey, Tina Fey, Tim Meadows, Jenna Fischer, Busy Philipps, Avantika, Mahi Alam, Christopher Briney, Bebe Wood, Ashley Park, Connor Ratliff e Jon Hamm.

La regia è affidata a Arturo Perez e Samantha Jayne, su una sceneggiatura di Tina Fey e la produzione della stessa Fey.

Il musical è ispirato allo spettacolo di Broadway, la trama è sostanzialmente la stessa: la nuova arrivata Cady deve capire la struttura sociale del suo liceo dopo essere cresciuta istruita a casa sua in Africa. Cady si unisce al gruppo di ragazze popolari composto da Regina, Gretchen e Karen, e si rende conto che appartenere a un certo gruppo sociale è molto più importante di quanto tenesse e che a volte le cose si possono mettere davvero male…

Fonte

Classifiche consigliate