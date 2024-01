Durante un’intervista con Screen Rant, Reneé Rapp ha parlato della sua interpretazione di Regina George in Mean Girls, il musical in uscita il 12 gennaio nei cinema americani e che in Italia verrà distribuito da Eagle Pictures.

L’attrice aveva già interpretato il personaggio a Broadway:

Volevo tornare a interpretarla e rifarla in questa nuova versione di me. Adesso sono più a mio agio e più sicura. Sto facendo cose che ho sempre voluto fare, ed è normale avere delle insicurezze, ma al contempo rispetto a quando ero adolescente ho molta più consapevolezza e molte più certezze. Era il mio primo lavoro, nonché il mio primo incarico da attrice. Era emozionante all’epoca e lo è anche oggi.

