Harry ti presento Sally, uscito nel 1989, è a tutt’oggi una delle più famose rom-com che esistano. Diretto da Rob Reiner e scritto da Nora Ephron, il film racconta l’amicizia tra Harry (Billy Cristal) e Sally (Meg Ryan). Un’amicizia che, col passare degli anni e tra alti e bassi, diventa amore.

Uno dei momenti più iconici della pellicola è sicuramente la scena in cui Sally simula un orgasmo mentre sta pranzando con Harry in un locale chiamato Katz’d Deli. Celebre è anche la battuta della signora seduta al tavolo di fianco alla coppia che ordina “quello che ha preso la signorina” Una scena però che non ha lasciato indifferenti i figli di Meg Ryan…

Racconta infatti l’attrice durante un’intervista con Interview Magazine una conversazione avuta al telefono con il figlio (Jack Quaid):

Mio figlio mi ha chiamato questa mattina. Si trova a New York, in un hotel che è proprio dall’altra parte della strada rispetto al Katz’s Deli. Mia figlia era lì e c’era il vivavoce e mi hanno detto: “Mamma, questa cosa è davvero imbarazzante”. (Ride) Mi ha detto: “Sai, puoi andare in quel locale e c’è una freccia che punta verso il tavolo in cui hai girato quella scena.” Mi chiedo se sia il tavolo giusto.

