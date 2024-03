A pochi giorni dall’annuncio della lineup del Festival di Cannes dove potrebbe essere presentato fuori concorso, Megalopolis è stato proiettato ieri per la prima volta davanti a un pubblico di oltre 300 persone composto da invitati (Al Pacino, Nicolas Cage, Spike Jonze, Jon Favreau, Angelica Huston, Darren Aronofsky, Roger Corman, Andy Garcia), executive e capi di studios come Tom Rothman (Sony), Ted Sarandos (Netflix), Pam Abdy (Warner Bros.), David Greenbaum (Disney/Searchlight), Donna Langley (Universal), Mary Parent, altri distributori ed esercenti, nella gigantesca sala IMAX del cinema Universal Citywalk a Universal City, Los Angeles.

Il nuovo, attesissimo film di Francis Ford Coppola è ancora avvolto nel mistero, ma da questo screening sono trapelate informazioni interessanti, tra cui una reazione “piuttosto positiva, entusiasta ed emozionata”.

Partiamo da quello che sappiamo, e cioè dalla sinossi che recita così:

Julia Cicero (Nathalie Emmanuel) è divisa tra la lealtà verso suo padre Frank (Giancarlo Esposito), che ha una visione classica della società, e verso il suo amante, l’architetto Caesar (Adam Driver), che è più progressista e ha le sue idee sul futuro: vuole ricostruire New York City, devastata da un disastro, come un’utopia. La narrazione fuori campo è a cura di Lawrence Fishburne.

Jeff Wells cita una sua fonte che parla così di ciò che ha visto (attenzione ci possono essere piccoli spoiler), definendo il film una via di mezzo tra Coppola e un film sperimentale dell’illustratore Ed Emshwiller:

È molto coinvolgente, non si trascina per niente, intrattiene costantemente e visivamente attira l’attenzione. Bisogna impegnarsi per tenere il filo: bisogna veramente seguire la trama, e si desidera farlo. […] È un film molto avvolgente, ma anche molto visivo in maniera sperimentale, quasi anni sessanta. Sembra un ritorno all’età giovanile di Coppola, che a 84 anni mette anima e cuore in questo film. È il tipo di cinema indipendente in cui lui è cresciuto: un film splendido, esagerato, che salta fuori dallo schermo in maniera molto personale, ed è veramente diverso da qualsiasi cosa sia in circolazione: avanguardia sperimentale.

È principalmente incentrato sulla relazione tra Driver ed Emmanuel, la figlia del suo rivale e avversario. Una lotta per conquistare il suo cuore. Una battaglia Shakespeariana tra famiglie, quasi come Romeo + Juliet di Baz Luhrmann.

[…] La risposta generale del pubblico può essere riassunta da una frase detta da Andy Garcia: “Quest’uomo è il motivo per cui facciamo film”. È una grandissima ispirazione, non so cosa dirà lo spettatore medio ma il pubblico che l’ha visto oggi era veramente entusiasta. Un film IMAX underground della fine degli anni sessanta.

[…] Andrà venduto con molta attenzione. Segue tutte le regole drammatiche standard, ma in maniera idiosincratica. Ha un lieto fine, c’è un senso di giustizia alla fine, ma non è assolutamente come ne Il Padrino – Parte II, né come in qualsiasi altro film.

[…] Vengono mostrate delle immagini in successione come all’inizio di Apocalypse Now, ma in maniera più sperimentale. Ruggiscono fuori dallo schermo, nei tuoi occhi e nelle orecchie. Come in Un sogno lungo un giorno. È ambientato in un mondo irreale, una grande metropoli nel futuro, ma non dice esattamente quando. Inizia dopo che una catastrofe ha distrutto tutto e la città sta cercando di rimettersi in piedi. Adam è Caesar, Nathalie è la sua amante… uno dei cattivi, il sindaco della città, è interpretato da Giancarlo Esposito. Aubrey Plaza interpreta un altro interesse amoroso, più stronza.