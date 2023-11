Melissa Barrera ha rotto il silenzio sul suo licenziamento da Scream 7. L’attrice, che non ha più un pubblicista, ha pubblicato sui social media un messaggio che chiarisce la sua posizione circa quanto è successo. Spyglass Media Group ha infatti affermato di averla licenziata per aver pubblicato e ricondiviso sui social dei post considerati antisemiti, a commento del conflitto tra Israele e Hamas scattato dopo gli attacchi terroristici del 7 ottobre: lo studio ha poi sottolineato di non avere “alcuna tolleranza per l’antisemitismo o l’incitamento all’odio in ogni forma, inclusi falsi riferimenti al genocidio, alla pulizia etnica, alla distorsione dell’Olocausto o a qualsiasi cosa che superi platealmente la linea dell’incitamento all’odio”.

Questo il messaggio pubblicato da Barrera su Instagram:

Prima di tutto condanno l’antisemitismo e l’islamofobia. Condanno l’odio e i pregiudizi di qualsiasi tipo contro qualsiasi gruppo di persone. Come Latina, un’orgogliosa messicana, sento la responsabilità di avere una piattaforma che mi dà il privilegio di essere ascoltata, e quindi ho cercato di usarla per sensibilizzare su questioni che mi stanno a cuore e per prestare la mia voce a chi ne ha bisogno. Ogni persona su questa terra — indipendentemente dalla religione, razza, etnia, genere, orientamento sessuale o status socio-economico — merita uguali diritti umani, dignità e, naturalmente, libertà. Credo che un gruppo di persone NON sia il suo governo, e che nessun organo di governo dovrebbe essere al di sopra delle critiche.

Pregherò giorno e notte perché non ci siano più morti, perché non ci sia più violenza e per una coesistenza pacifica. Continuerò a parlare per coloro che ne hanno più bisogno e continuerò a lottare per la pace e la sicurezza, per i diritti umani e la libertà. Il silenzio non è un’opzione per me.