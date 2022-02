Un crossover trafino ad alcuni fa sembrava un progetto impossibile, poi in occasione di un grosso leak di informazioni riservate della Sony emerse che l’idea era effettivamente in discussione tra i vertici della Sony. Il titolo del progetto,, alla fine fu presentato assieme al logo alla CinemaCon 2016 con l’annuncio che alla regia ci sarebbe stato, ma poi non se ne fece più nulla.

Durante un’intervista per il podcast Happy Sad Confused podcast, Phil Lord e Chris Miller hanno svelato nuovi dettagli sul film, definendolo “molto divertente e folle”.

“Una delle mie idee preferite era che gli abiti di colore nero dei Men in Black fossero un po’ come le cinture di arti marziali, perciò dovevi sudare un bel po’ prima di arrivare al nero e quindi i due ragazzi di Jump Street si ritrovavano con degli abiti di colore blu” ha commentato Miller.

Come aggiunto da Lord:

L’idea era che Jonah e Channing finissero per restare invischiati nel mondo di Men in Black a causa di un evento e che alla fine unissero le forze per fermare una minaccia aliena o qualcosa del genere. Era davvero divertente ma anche folle cercare di gestire questi due franchise senza affossarli.

“Ci siamo andati vicinissimi” ha concluso Miller. “Davvero vicini“.