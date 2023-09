L’azienda tecnologica specializzata in intelligenza artificiale generativa, Metaphysic, ha annunciato il suo nuovo sistema di controllo e gestione dei dati personali, dalla voce al volto, in modo che le star interessate possano far valere i propri diritti di immagine e li abbiano sempre sotto controllo.

Star del calibro di Tom Hanks, Anne Hathaway, Octavia Spencer, Rita Wilson – rappresentate tutte dall’agenzia CAA – hanno stretto una collaborazione per iniziare ad utilizzare questo strumento, che sarà sia in grado di replicare le loro caratteristiche fisiche, sia di gestire in maniera trasparente come questi aspetti verranno utilizzati da terze parti.

Punti fondamentali del dibattito, come noto, sono il consenso nell’utilizzo di questi dati, l’adeguato compenso per ciò che questo comporta per gli attori e, infine, la spinosa questione dei copyright.

La questione delle IA e le conseguenze che l’uso incontrollato di questo strumento possono portare e hanno già portato a Hollywood, e non solo, sono alcuni dei punti salienti dello sciopero SAG-AFTRA, e questo non è sfuggito all’amministratore delegato e co-fondatore di Metaphysic, Thomas Graham, che ha affermato a riguardo:

L’IA cambierà per sempre il mondo della creazione di contenuti e della narrazione per sempre. Che tu sia un attore, un interprete, un atleta o semplicemente un cittadino preoccupato e confuso, è imperativo che ognuno faccia il suo passo verso la protezione dei propri dati personali, che ad ora possono essere utilizzati per ricreare una versione di te del tutto credibile e verosimigliante. Dobbiamo provvedere a fornire una piattaforma sicura e trasparente per tutti gli interpreti, detentori di proprietà intellettuali e cineasti, in modo che l’utilizzo di questi dati sia coordinato e controllato. Che assicuri che sia necessario il consenso esplicito e il giusto compenso per questo.

