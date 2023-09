Durante un’intervista con The Independent, Tim Burton ha commentato un articolo di Buzzfeed incentrato su una serie di immagini realizzate con l’impieo dell’intelligenza artificiale per immaginare dei film Disney ispirati al suo stile (un progetto già realizzato anni fa, a mano, dall’illustratore Andrew Tarusov).

“Hanno fatto fare la mia versione dei personaggi Disney a una IA” ha spiegato. “Non riesco a descrivere le mie sensazioni, mi ha ricordato quando altre culture dicono: ‘Non scattarmi una foto, perché mi strappano via l’anima’“.

Il regista ha ammesso che alcune delle creazioni erano “molto belle”, ma che le sensazioni derivate dalla visione di quelle immagini erano negative:

Ti succhiano via qualcosa. Si prendono qualcosa della tua anima o della psiche, ed è angosciante, specialmente se ti riguarda in prima persona. È come se un robot ti rubasse l’umanità, l’anima.