Solamente qualche giorno fa abbiamo visto come sarebbero potuti apparire i protagonisti del franchise di Harry Potter in “stile Leonardo da Vinci”. Ora c’è chi ha chiesto a una AI di immaginare i tre protagonisti principali della saga in un altro stile, ovvero quello gotico “burtoniano”.

L’utente Instagram Mystic Draws AI ha utilizzato una AI per dare vita a queste nuove, peculiari versioni dei personaggi. Trovate tutto il materiale qua sotto:

Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!

Classifiche consigliate