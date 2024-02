Il casting del biopic di Michael Jackson prosegue: Lionsgate e Universal Pictures hanno annunciato di aver trovato gli otto attori che interpreteranno i membri dei Jackson 5 rimanenti, che si vanno ad aggiungere a chi interpreterà la popstar. Sono otto attori per i quattro ruoli di Jermaine, Marlon, Tito e Jackie, perché ovviamente li interpreteranno in varie fasi della loro vita.

Jamal R. Henderson e Jayden Harville saranno Jermaine Jackson da grande e da piccolo, Tre Horton e Jaylen Lyndon Hunger saranno Marlon, Rhyan Hill e Judah Edwards saranno Tito, Joseph David-Jones e Nathaniel Logan McIntyre saranno Jackie.

Il film, scritto da John Logan e diretto da Antoine Fuqua, vedrà Jaafar Jackson nei panni di Michael: l’attore è il nipote del grande cantante. Juliano Krue Valdi sarà Michael da bambino.

Nel cast anche Colman Domingo e Nia Long nei panni dei genitori Joe e Katherine, mentre Miles Teller sarà l’agente John Branca. Le riprese sono in corso, per un’uscita fissata per il 18 aprile.

