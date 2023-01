Michael Bay respinge le accuse di aver ucciso un piccione sul set di 6 Underground a Roma: i chiarimenti del regista

È TheWrap a riportare una notizia piuttosto surreale: il regista Michael Bay sarebbe sotto accusa da parte delle autorità italiane per la morte di un piccione viaggiatore sul set di 6 Underground: l’incidente sarebbe avvenuto nel 2018, durante le riprese del film a Roma.

Secondo il sito, Bay ha cercato più volte di chiarire la vicenda con le autorità senza riuscirvi, e in una dichiarazione a TheWrap ha smentito categoricamente quanto accaduto:

Come noto, sono un amante degli animali e un attivista per la loro protezione. Nessun animale coinvolto nella produzione è rimasto ferito. E nemmeno in nessuna produzione in cui abbia lavorato negli ultimi 30 anni.