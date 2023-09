Il leggendario attore inglese Michael Caine, 90 candeline spente sulla torta lo scorso 14 marzo, ha esternato la sua opinione in merito al mestiere e all’attività del coordinatore d’intimità, quella figura professionale che, sui set di produzioni cinematografiche e televisive, si occupa di far sì che la lavorazione di scene di sesso si svolga in un contesto in cui tutte le persone coinvolte si sentono a proprio agio.

Dalle pagine del Daily Mail Michael Caine esprime un certo stupore quando gli viene posta la domanda aggiungendo che, ai suoi tempi, non esisteva una figura come quella:

Davvero? Seriamente? Cosa sono? Ai miei tempi non avevamo nulla del genere. Grazie a Dio ho 90 anni e non recito più il ruolo di un amante, è tutto ciò che posso dire. Ai miei tempi giravi semplicemente la scena d’amore e basta, senza che nessuno si intromettesse. È cambiato tutto.

La star spiega poi che cerca di comportarsi in modi che vengono considerati “politicamente corretti” prima di specificare:

Ma è noioso. Non poter dire ciò che si pensa e non poter chiamare nessuno “cara”. Mi piace imparare dagli amici più giovani di me.”

FONTE: Daily Mail

