Scott Pilgrim vs. the World è uscito nel 2010, ma Michael Cera avrebbe voluto continuasse per sempre.

L’attore ha raccontato in un’intervista con GQ che l’esperienza per lui è stata così bella che sognava non finisse mai:

C’era un’atmosfera fantastica con chiunque. Penso che questo fosse grazie a Edgar (Wright, il regista ndr) e all’energia che stava creando. Abbiamo fatto le prove e passato un sacco di tempo insieme ancora prima di iniziare a fare il film.

Ha aggiunto poi di essersi sentito “un pochino depresso” quando ha capito che il cast e la troupe si sarebbero inevitabilmente separate una volta terminato il film.

All’improvviso ogni cosa svanisce e tu ti chiedi: “Dove sono andati tutti?”

L’eredità del film basato sui fumetti di Bryan Lee O’Malley è comunque stata tale che ad ora Michael Cera sta lavorando alla realizzazione di una serie animata su Scott Pilgrim, qui trovate il teaser trailer.

FONTE: CBR

Classifiche consigliate