Michael Imperioli è conosciuto soprattutto come Christopher Moltisanti della serie TV di successo, targata HBO, I Soprano. Sempre per HBO, Imperioli ha più recentemente recitato nella seconda stagione di The White Lotus.

In un recente intervento per un documentario sul Chelsea Hotel, l’attore ha raccontato un aneddoto molto particolare. Qualcosa che vede coinvolti una strega e Spike Lee.

Avevo appena iniziato a scrivere S.O.S. Summer of Sam – Panico a New York con Victor Colicchio – abbiamo scritto insieme quella sceneggiatura. Volevo davvero che venisse realizzata. Così mi sono incontrato con qualcuno che viveva lì: una strega che disse che poteva aiutarmi a farcela, ma che non sarebbe accaduto nel modo che io pensavo. Ero molto ambizioso a quei tempo e volevo che venisse realizzato, quindi ho fatto ricorso al soprannaturale per farcela.

E la strega è stata utile dal momento che il film è stato realizzato! S.O.S. Summer of Sam – Panico a New York è stato poi prodotto e diretto da Spike Lee nel 1999. Nel cast John Leguizamo, Adrien Brody, Mira Sorvino e gli stessi Spike Lee e Michael Imperioli.

