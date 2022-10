Michael Jackson: in lavorazione un documentario incentrato sull’album “Thriller”

Secondo quanto riportato da Deadline la Michael Jackson estate e la Sony Music Entertainment stanno collaborando per realizzare un documentario incentrato su Thriller, iconico album musicale di Michael Jackson.

Il progetto, ancora senza titolo, sarà diretto dal noto storico musicale, giornalista e documentarista Nelson George (A Ballerina’s Tale).

Thriller ha venduto 34 milioni di copie solamente negli Stati Uniti e circa 100 milioni di copie in tutto il mondo, aggiudicandosi 8 Grammy Awards e generando ben 7 singoli finiti nella top ten.

Il lungometraggio “riporterà i fan indietro nel tempo facendoli immergerli nella genesi dell’album, dalla sua registrazione all’uscita di cortometraggi rivoluzionari che hanno ridefinito il formato dei video musicali”. Questo documentario conterrà filmati mai visti prima.

“L’uscita di Thriller ha ridefinito proprio Michael Jackson, portandolo da star adolescente a superstar adulta che ha composto canzoni memorabili, ha cantato magnificamente e raggiunto il più alto livello delle performance sul palco”, ha dichiarato il regista Nelson George.

Questo è il terzo documentario incentrato sulla figura e sul lavoro di Jackson. I primi due, Bad 25 e Michael Jackson’s Journey from Motown to Off the Wall, sono stati diretti da Spike Lee.

