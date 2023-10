Arrivano oggi alcuni aggiornamenti sulla distribuzione del film biografico autorizzato su Michael Jackson prodotto dalla Lionsgate assieme a Graham King di GK Films (Bohemian Rhapsody) e agli esecutori degli eredi dell’artista John Branca e John McClain.

Come riportato da Deadline, lo studio ha trovato un accordo con la Universal Pictures International per distribuire il film in tutto il mondo. La major si occuperà della distribuzione in tutti i territori eccetto il Giappone.

Le riprese partiranno una volta che lo sciopero degli sceneggiatori sarà risolto.

Joe Drake, capo di Lionsgate Motion Picture Group ha così commentato:

Siamo felicissimi di collaborare con i nostri amici della Universal per dare al pubblico di tutto il mondo un nuovo sguardo alla vita complessa di uno degli artisti più prolifici che il mondo abbia mai conosciuto.

A gennaio, ricordiamo, è stato trovato il protagonista della pellicola, Jaafar Jackson, nipote di Michael Jackson. Il cantautore, di 26 anni, è il figlio del fratello del Re del Pop, Jermaine Jackson (al tempo membro dei Jackson 5).

Il film è stato scritto da John Logan, candidato a tre premi Oscar.

