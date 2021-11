Spider-Man: No Way Home

In mezzo al già ricchissimo rooster di personaggi che compariranno inpotrebbe aggiungersi anche l’Adrian Toomes / Avvoltoio di? Oppure la star sta parlando di qualche aggiustamento necessario a Morbius? Procediamo con ordine.

A discutere dell’iconico villain è stato lo stesso attore nel corso del suo intervento al Jimmy Kimmel Live (eccolo su YouTube, il segmento oggetto di questa news comincia a circa 13’20”). Michael Keaton comincia prima a raccontare di come, quando finisce a lavorare a dei cinecomic collegati al mondo Marvel o DC, sia completamente smarrito, di come non riesca in alcun modo a tenere il filo cronologico del “dove, come, quando” per poi aggiungere:

Devo girare domani. Devo girare robe di Avvoltoio.

Incalzato da Kimmel si limita poi a ribadire che è “roba di Avvoltoio” senza specificare se si tratta di qualcosa collegato a Spider-Man: No Way Home o Morbius. Per quel che riguarda il film con Jared Leto sappiamo già, lo abbiamo visto e rivisto nel trailer, che l’Adrian Toomes di Michael Keaton sarà presente, ma, passando a Spider-Man 3, ora come ora non si hanno indizi di sorta in merito.

A seguire trovate la sinossi ufficiale di Morbius:

Uno dei personaggi più enigmatici e tormentati della Marvel, l’antieroe Michael Morbius, arriva sul grande schermo interpretato dall’attore Premio Oscar® Jared Leto. Infetto da una rara e pericolosa malattia del sangue, determinato a salvare chiunque sia destinato a subire la sua stessa sorte, il Dr. Morbius tenta una scommessa disperata. Quello che inizialmente sembra essere un successo si rivela presto un rimedio potenzialmente più pericoloso della malattia stessa.

Cosa ne pensate? Secondo voi Michael Keaton dovrà girare delle scene per Morbius oppure una qualche scena post-crediti del nuovo Spider-Man?