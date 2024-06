Michael Rosenbaum è stato ospite del Nashville Comicon, condotto da ComicBook, e ha parlato della sua carriera, toccando anche i film di Guardiani della Galassia.

Nelle pellicole dirette da James Gunn, suo grande amico, l’attore è stato chiamato a interpretare Martinex, uno dei Guardiani originali presenti nei fumetti.

Durante la sua ospitata l’attore ha spiegato che il ruolo è stato tagliato in maniera corposa rispetto a quanto inizialmente previsto:

Doveva essere molto più grande, hanno tagliato tantissimo. Nella sceneggiatura si parlava dei poter di Martinex, che erano fichissimi. Ma c’era già tanto di cui parlare che alla fine hanno deciso di tagliare tutto, c’erano anche altre cose. […] Ma è stato bellissimo, mi sono trovato a lavorare con i miei amici e sono stato pagato per recitare in un grosso film Marvel. C’è di peggio di cui lamentarsi nella vita, non so se mi spiego. Ne sono davvero grato.

L’attore ha poi parlato del Superman di James Gunn, ora in fase di riprese:

Gli ho chiesto: “Perché non sono in Superman? Perché non mi hai messo nel film in qualche modo?“. Ma va bene così, gli auguro ogni bene, merita tutto il successo che sta avendo. Ha un talento incredibile e so che quando troverà il ruolo giusto, me lo proporrà. O magari no. L’amicizia è una cosa a parte. Quando i tuoi amici vanno a fare grandi cose, dici: “Ehi, sanno che sono qui e sanno il mio numero” e poi speri per il meglio.