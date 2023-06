Anni fa è emerso che Michael Shannon, che presto ritroveremo nei panni del Generale Zod in The Flash, era stato preso in considerazione per una parte in un film di Star Wars non meglio identificato (trovate maggiori dettagli su webarchive).

Un’offerta che, come ha spiegato a Empire Magazine in un’intervista rilasciata proprio a margine della promozione stampa del cinecomic di Andy Muschietti, ha rifiutato perché riteneva il tutto come “intrattenimento senza cervello”.

Queste le parole di Michael Shannon:

Sono sempre un po’ cauto riguardo a quei film giganti. Perché richiedono molto tempo e non trovo che sia molto stimolanti lavorare a progetti del genere. Non voglio mai rimanere bloccato in una saga. Non li trovo interessanti e non voglio perpetuarli. Se sto creando qualcosa, voglio che ci sia un qualche scopo – non voglio fare intrattenimento senza cervello. Il mondo non ha bisogno di più intrattenimento senza cervello. Siamo letteralmente sommersi.

Cosa ne pensate delle parole di Michael Shannon? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

FONTE: Empire via MovieWeb

