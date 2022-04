Nel corso di un intervento al Tonight Show di Jimmy Fallon è tornata a parlare del suo ruolo nei film die nello specifico della segretezza attorno ai film Marvel.

Ecco le parole dell’attrice:

I Marvel Studios sono molto misteriosi e hanno molto a cuore la segretezza delle loro storie. Lo trovo un po’ difficile perché ho incontrato [il regista] Peyton [Reed] e ho capito un po’ di cose del personaggio, ma senza sceneggiatura. Ho dovuto prendere un impegno senza aver letto nulla. In ogni caso non sarebbe importato perché tutto cambia in continuazione. Non sai in cosa ti stai ficcando, poi ti mandano una sceneggiatura prima delle riprese e poi ogni giorno cambia. Poi giri il film, lo finisci e cambia ancora.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania sarà al cinema il 28 luglio 2023.

Il film di Reed, dopo Thor: Love and Thunder di Taika Waititi, impiegherà la stessa tecnologia rivoluzionaria usata per realizzare The Mandalorian. Entrambi i registi hanno potuto conoscere la tecnologia proprio sul set della serie di Star Wars per Disney+