Comprensibilmente, c’è già moltissima curiosità intorno a Mickey 17, il nuovo film diretto da Bong Joon-Ho (Parasite, Snowpiercer) che vede, come protagonista, Robert Pattinson.

E le parole dette da Naomi Ackie durante un’intervista con Total Film non faranno altro che alzare l’asticella della suddetta curiosità considerato che l’attrice definisce il progetto come “commovente, selvaggio e divertente”.

Parlando della sua esperienza spiega:

Ho il terrore di parlarne. Il cast è incredibile, il regista Bong Joon-Ho è uno degli uomini più geniali e gentili con cui abbia mai avuto il privilegio di lavorare. La storia è commovente, selvaggia e divertente. Ci siamo divertiti molto, ci sono state un sacco di risate su quel set. Penso di aver realizzato che quello che mi è piaciuto di più della lavorazione di quel film sia stato quanto fosse intricato e dettagliato. La storia è sensazionale, ma quello che fa la differenza è come sceglie di raccontarlo, è un regista molto deciso. Sa quello che vuole ed è specifico in una maniera molto liberatoria. Lo adoro davvero. Vedere come dirige e come assembla il film è la cosa più unica che abbia mai visto. È incredibile, dal punto di vista tecnico di attrice mi sono appassionata tantissimo perché è stato un cambiamento drastico dalla mia solita maniera di recitare.